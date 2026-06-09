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ولي العهد: ثقة وإصرار النشامى مصدر فخر للأردنيين

  • 09 حزيران 2026
  • 20:21
ولي العهد ثقة وإصرار النشامى مصدر فخر للأردنيين

خبرني - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الثقة والإصرار اللذين أظهرهما لاعبو المنتخب الوطني "النشامى" داخل الملعب شكّلا حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين.

وقال سموه، خلال لقاء متلفز مع قناة "بي إن سبورتس"، إن الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني تمثل محطة مهمة ينبغي البناء عليها لمواصلة تطوير كرة القدم الأردنية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأشار ولي العهد إلى أهمية استثمار النجاحات الرياضية في إبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية أمام الجماهير العالمية، مؤكداً أن الرياضة أصبحت منصة مؤثرة للتعريف بقيم الشعوب وثقافاتها وإنجازاتها.

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