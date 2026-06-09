ترمب يتهم إيران بإسقاط «الأباتشي» فوق «هرمز» ويتوعدها بالرد

خبرني - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران، بإسقاط مروحية أباتشي فوق مضيق "هرمز"، متوعدا إياها بالرد.

وقال ترمب، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "لقد أُبلغت للتو من قبل جيشنا العظيم بأن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي المتطورة للغاية التابعة لنا أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وكان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يتعرض لأي إصابات".

وأضاف "مع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، أن ترد على هذا الهجوم".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، قالت في بيان، الثلاثاء، إن القوات أنقذت اثنين من أفراد طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي (AH-64) بعد سقوطها بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامهم بدورية في المياه الإقليمية، مساء الإثنين.

وأضافت "تم إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريباً، وهما يتمتعان بحالة صحية مستقرة، بينما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

وأوضحت أن عمليات الإنقاذ قادتها كل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والفرقة 82 المحمولة جواً، وذلك بدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية لرويترز إن عملية الإنقاذ نُفذت بواسطة زورق مسير في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية "نقلهم الزورق المسير إلى موقع آخر على الماء حيث تم رفعهم إلى طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى وجهتهم النهائية".

وأضاف هوكينز أن الزورق المسير تم اختياره لهذه المهمة نظرا لقربه وقدرته.

وقوة المهام 59 العاملة في المنطقة والتابعة للأسطول الخامس الأمريكي وحدة مخصصة لدمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية اليومية.