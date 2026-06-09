كاظم الساهر: أقسمت على عدم الزواج مجددا

خبرني - يطل الفنان كاظم الساهر، مساء الثلاثاء، في حوار خاص مع الإعلامي أنس بوخش عبر برنامج «ABtalks».

وخلال اللقاء، يكشف كاظم الساهر عن موقف حاسم اتخذه في حياته، مؤكدًا أنه أقسم على عدم الزواج مجددًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة قناعة شخصية ورؤية خاصة لطريقة عيشه الحالية، رغم تقديره العميق لمفهوم الزواج كقيمة إنسانية واجتماعية.

وأوضح الساهر أن اختياره هذا لا يعني رفض فكرة الارتباط بقدر ما يعكس رغبته في الحفاظ على نمط حياة يمنحه الاستقرار والهدوء، بعيدًا عن الالتزامات الرسمية، بما يتيح له التركيز على مسيرته الفنية.

وفي سياق متصل، يتناول اللقاء محطات من مشوار كاظم الساهر الفني، وسبب ابتعاده عن الظهور الإعلامي في فترات سابقة، حيث أشار إلى أن الغياب يكون غالبًا مرتبطًا بفترات إعداد وتحضير لمشاريع جديدة، بهدف العودة بشكل أقوى وإثارة شغف الجمهور.

ويأتي هذا الظهور وسط ترقب واسع من الجمهور لخطواته المقبلة، خاصة مع الحديث عن نشاط فني جديد وحفلات وأعمال مرتقبة خلال صيف 2026، تعيد «القيصر» إلى الواجهة بقوة.