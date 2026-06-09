السماء ستمطر مالا .. منتدى الاستراتيجيات الاردني : تحسن المعيشة والادخار ودفع الضرائب بعد زيادة الثلاثين دينار

خبرني - توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني تحسن معيشة الاردنيين عند اقرار زيادة الثلاثين دينار ضمن ورقة صيغت على عجل تحت عنوان "بعض التوقعات لأثر الزيادة في الرواتب على الاقتصاد الأردني " .

وذكر المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة تعد خطوة مهمة لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستهلاك، خاصةً وأن هذه الفئة أكثر ميلا لإنفاق أي دخل إضافي، عوضا عن ادخاره. كما أشار إلى أن أي زيادة في مستوى دخل الأسر من شأنها أن تدعم مستويات الاستهلاك، خبرني وبالأخص من السلع الأساسية، وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي على المدى القصير.

ووفق التقديرات الأولية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أشارت الورقة الى أنه من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة حوالي 750 ألف موظف ومتقاعد مدني وعسكري خبرني مشمولين في الموازنة العامة، استنادً إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي ووزارة المالية. وبالتالي، قدّر المنتدى بأن يصل حجم الزيادة الإجمالية إلى نحو 270 مليون دينار في عام 2027.

كما توقع المنتدى أن مجموع الزيادة من القطاعين بمبلغ 420 ميلون دينار من شأنها أن تسهم في رفد الإيرادات الحكومية من ضريبة المبيعات خبرني بحوالي 42 مليون دينار في عام 2027 (بافتراض أن 10% هو متوسط معدل ضريبة المبيعات على الاستهلاك)، إضافة إلى زيادة محتملة في إيرادات ضريبة الدخل من القطاع الخاص، في حال انعكست على أرباحه.