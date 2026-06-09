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رئيسة المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم

  • 09 حزيران 2026
  • 19:42
رئيسة المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم

خبرني - أصدرت رئيسة المكسيك كلوديا شينبوم الثلاثاء، مرسوما يقضي ‌بأن يعمل الموظفون الاتحاديون في العاصمة من منازلهم إلى جانب تعليق الدراسة لتخفيف الازدحام المروري ⁠خلال افتتاح كأس العالم.

ويستهل منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا منافسات كأس العالم 2026 بالمباراة الافتتاحية للبطولة، المقررة بعد غد الخميس على ملعب "أزتيكا" الأسطوري في مكسيكو سيتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويهدف المرسوم الذي أصدرته رئيسة المكسيك إلى تحسين حركة المرور في العاصمة والسلامة على الطرق، إذ تستضيف مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية لكأس العالم والفعاليات المصاحبة لها.

ومن المتوقع أن تجذب فعاليات الافتتاح عددا ‌كبيرا ⁠من الزوار.

ويجب على الوكالات الاتحادية تنفيذ خطط العمل عن بعد للموظفين المقيمين في مدينة مكسيكو سيتي، مع استثناءات للخدمات ⁠الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن والبنية التحتية الحيوية وعمليات كأس العالم.

وبموجب المرسوم، ⁠ستغلق المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، سواء العامة أو ⁠الخاصة، أبوابها طوال اليوم.

وحثت الحكومة الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات مماثلة للعمل عن بعد.

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