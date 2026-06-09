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  • ام القطين تعطش وعمان ترتوي.. أسابيع وأشهر من العطش ومياه اليرموك عاجزة والبئر معطلة !

ام القطين تعطش وعمان ترتوي.. أسابيع وأشهر من العطش ومياه اليرموك عاجزة والبئر معطلة !

  • 09 حزيران 2026
  • 19:21
ام القطين تعطش وعمان ترتوي أسابيع وأشهر من العطش ومياه اليرموك عاجزة والبئر معطلة

خبرني - تعاني قرية أم القطين شرقي محافظة المفرق من العطش المستمر منذ أشهر طويلة.

وتواصل أبناء المنطقة مع شركة مياه اليرموك لكن دون حل جذري لهذه المشكلة.

وقال عدد من الاهالي لـ "خبرني" إن مشكلة انقطاع المياه قضية مستعصية يعانون منها منذ سنوات طويلة، وأنهم بسبب ذلك يتكلفون مبالغ كبير بالنسبة لرواتبهم بسبب تعبئة خزانات بيوتهم عن طريق صهاريج نقل المياه.

وتعد قرية أم القطين من أكبر قرى البادية الشمالية والتجمعات السكانية.

وذكر الأهالي أنه يوجد بئر حفرته وزارة المياه جنوبي القرية لكن لم يتم تشغيله حتى اللحظة، مستنكرين ذلك رغم وجود عدد كبير جدا من المزارع في القرية والمناطق التي حولها وهذه المزارع تسحب المياه بشكل طبيعي وتروي مزروعاتها واشجارها.

وأشار الأهالي إلى أن المزارع في المنطقة تحوي آبارا غير مرخصة داخلها.

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