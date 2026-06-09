زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران

خبرني - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، المناطق الحدودية بين محافظتي هرمزغان وكرمان جنوبي إيران. وفق وسائل إعلام محلية.

ووفقًا للتقرير الأولي الصادر عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فإن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 00:38:43 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 22 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وتم تسجيل مركز الزلزال عند الإحداثيات الجغرافية 27.91 درجة عرض شمالاً و56.95 درجة طول شرقاً، في محيط منطقة "سرگز" التابعة لمحافظة هرمزغان.

وأفاد المركز بأن أقرب المدن إلى موقع الهزة هي مدينة "سرگز" على بعد 28 كيلومتراً، وتليها "زيارتعلي" على بعد 33 كيلومتراً، ثم "فارياب" في محافظة كرمان على مسافة 34 كيلومتراً، مشيراً إلى أن مركز الزلزال يبعد 104 كيلومترات عن مدينة بندر عباس و264 كيلومتراً عن مدينة كرمان.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع خسائر مادية محتملة أو ضحايا جراء هذا الزلزال، في حين تواصل الجهات والمسؤولون المعنيون إجراء التحقيقات والتقييمات الميدانية التكميلية.