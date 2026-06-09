براهيم دياز وريال مدريد.. مستقبل حسمه نجم المغرب

خبرني - حسم الدولي المغربي براهيم دياز، نجم ريال مدريد، موقفه من الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة نادي يوفنتوس مهتمة بالتعاقد مع براهيم دياز من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع ذلك، فإن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، كشف أن براهيم دياز يريد الاستمرار مع ريال مدريد وانتظار قدوم المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وذكر في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس"، أن براهيم دياز يرغب في البقاء مع ريال مدريد، والمنافسة على مكانه تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وأوضح أنه رغم أن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، يتمنى انضمامه إلى الفريق، لكن تركيز براهيم منصب على ريال مدريد، ما لم تتغير الأمور في النادي الملكي.

يذكر أن قيمة إبراهيم دياز السوقية تبلغ 35 مليون يورو، ويتبقى عام وحيد في عقده.

ولم يسهم دياز إلا في 11 هدفاً الموسم الماضي مع ريال مدريد، حيث سجل هدفين وقدم 9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بكافة البطولات.