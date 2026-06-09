القضاء المصري ينتصر لأنغام في قضية «سب وقذف»

خبرني - أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية حكمًا بحبس متهم لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف الفنانة أنغام عبر منصة «إكس».

قضت محكمة المنصورة الاقتصادية في مصر بحبس متهم لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانته بسب وقذف الفنانة أنغام، على خلفية توجيه عبارات مسيئة وخادشة بحقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن الواقعة محل الدعوى.

جاء الحكم بعد بلاغ تقدمت به الفنانة أنغام ضد أحد الأشخاص، اتهمته فيه بتوجيه عبارات مسيئة وخادشة لها عبر منصة «إكس»، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها سبًا وقذفًا بحقها.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وتمكنت من ضبط المتهم وإحضاره، كما جرى التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لفحصه ورصد المخالفات المرتبطة بالقضية.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة، اتُّخذت التدابير القانونية بحق المتهم، قبل صدور الحكم من محكمة المنصورة الاقتصادية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

على صعيد آخر، تواصل الفنانة أنغام التحضير لألبومها الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال موسم صيف 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققه تتر مسلسل «اتنين غيرنا» بصوتها.

وكشفت معلومات متداولة أن أنغام بدأت بالفعل جلسات العمل الخاصة بالألبوم الجديد، بالتعاون مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الغنائية، من بينهم الشاعر أمير طعيمة.

وحصد تتر مسلسل «اتنين غيرنا» تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بأداء أنغام، مؤكدين أن الأغنية نجحت في تقديم الحالة العاطفية للعمل الدرامي، والتعبير عن طبيعة أحداثه ومشاعر شخصياته بصورة لاقت استحسان الجمهور.