احتفاءً بانجازات النشامى ..  أمنية تغير اسم شبكتها الى (درب الأساطير)

خبرني – أعلنت شركة أمنية ، إحدى شركات Beyon، عن تغيير اسم شبكتها الظاهر على الأجهزة الخلوية لعملائها مؤقتاً ليصبح "درب الأساطير"، وذلك تزامناً مع الحملة المستمرة التي أطلقتها الشركة مؤخراً للاحتفاء بمسيرة النشامى، وما حققه من إنجازات شكلت مصدر فخر للأردنيين.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحملة المشروع الفني "درب الأساطير" التي قدمته شركة أمنية مؤخراً اهداءاً للشعب الأردني، والتي توثق محطات الإنجاز في كرة القدم الأردنية وتجمع بين روادها ونجومها الحاليين والأجيال الواعدة ضمن إطار وطني موحد، يسلط الضوء على تلاحم ومؤازرة الجماهير الأردنية لمنتخبهم الوطني.

وتسعى أمنية من خلال تفعيل هذه المبادرة عبر شبكتها إلى إدماج عملائها في جميع محافظات المملكة وضمان تفاعلهم المباشر مع الرسائل الإيجابية للحملة، حيث تظهر العبارة كرمزية يومية تدعم مسيرة العطاء والتميز الرياضي الأردني.

وفي تعليقها على هذا الإجراء، قالت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية، دينا الداود: "أن تغيير اسم الشبكة ليظهر على هواتف المشتركين تحت عنوان 'درب الأساطير' يأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها الشركة احتفاءً بمسيرة النشامى، ويهدف إلى إبقاء رسالتها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للمشتركين وتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الرياضية الوطنية."

وأضافت الداود أن الحملة تسعى إلى الاحتفاء بقصة نجاح أردنية ألهمت مختلف فئات المجتمع، مؤكدة حرص أمنية على مواصلة دعم المبادرات التي تعزز الروح الوطنية وتحتفي بالقصص والإنجازات التي تجمع الأردنيين حول قيم الطموح والعمل الجماعي والإيمان بالقدرة على تحقيق الإنجازات.

ويعكس هذا الإجراء التزام شركة أمنية بتوظيف إمكاناتها التقنية ومنصاتها المختلفة لتعزيز التواصل مع المجتمع ومواكبة المناسبات واللحظات التي تحظى باهتمام الأردنيين، بما يسهم في مواصلة الزخم الذي حققته حملة "درب الأساطير" وترسيخ رسائلها إلى الفخر بالإنجازات الوطنية والاحتفاء بمسيرة النشامى.