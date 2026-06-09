قاعدة 7-7-7 في التربية.. دقائق بسيطة قد تغيّر سلوك طفلك بالكامل

خبرني - كشف اختصاصيون نفسيون أن ما يُعرف بـ "قاعدة 7-7-7" في التربية قد يساعد في تقليل سلوكيات لفت الانتباه لدى الأطفال، عبر تخصيص وقت قصير ومركّز للتواصل معهم خلال اليوم.

وتقوم الفكرة على قضاء 7 دقائق في الصباح، و7 دقائق بعد العودة من المدرسة أو العمل، و7 دقائق قبل النوم مع الطفل، دون أي مشتتات، ما يوفّر له نحو 21 دقيقة من الاهتمام الكامل يومياً.

وقالت الدكتورة ساشا هول، اختصاصي نفسي تربوي، إن هذه القاعدة تستند إلى "نظرية التعلق"، موضحة أن حصول الطفل على اهتمام منتظم وغير مشتت يعزز شعوره بالأمان العاطفي ويساعده على تنظيم مشاعره بشكل أفضل.

وأضافت أن هذا النوع من التواصل قد يقلل تدريجياً من سلوكيات طلب الانتباه، لأن حاجة الطفل للشعور بالارتباط العاطفي تكون قد أُشبعت بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن تخصيص هذه اللحظات يمكن أن يساعد الأطفال في مراحل الانتقال اليومية، مثل الاستعداد للمدرسة أو وقت العودة إلى المنزل أو النوم، مما يمنحهم استقراراً نفسياً أكبر.

لكنها أوضحت في المقابل أن تطبيق القاعدة بشكل صارم قد يكون صعباً على الأسر، خاصة مع ضيق الوقت وكثرة المسؤوليات أو في حال وجود أكثر من طفل.

وتقترح هول اعتماد "اللحظات الصغيرة" من التركيز الكامل، مثل التواصل البصري أو اللعب القصير مع الطفل دون انشغال، بدلاً من الالتزام الدقيق بالوقت.

كما شددت على أن الأهم ليس عدد الدقائق، بل جودة الحضور العاطفي، بحيث يشعر الطفل بأنه مرئي ومسموع ومهم داخل الأسرة.