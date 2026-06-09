بعد 7Dogs.. هل يُحقق أحمد عز طفرة في الدراما العربية بـ(الأمير)؟

خبرني - يواصل الفنان المصري أحمد عز وفريق عمل المسلسل الدرامي "الأمير" تصوير مشاهد العمل في مواقع متعددة داخل العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة، حيث تتنوع أماكن التصوير بين شوارع مفتوحة، وميدان التحرير، واستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب مشاهد تُصوَّر في مناطق صحراوية.

وبحسب آراء نقدية، يُنظر إلى العمل بوصفه أحد أبرز الإنتاجات الدرامية المرتقبة لعام 2027، نظرًا لضخامة تنفيذه وتعدد بيئات التصوير فيه.

وأثار المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تفاعلًا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معلقًا بأن مسلسل "الأمير" سيكون علامة فارقة في المحتوى العربي من حيث الشكل والمضمون والإنتاج، في إشارة إلى الرهان الكبير على المشروع دراميًا وتسويقيًا.

وظهر في المقطع عدد من أبطال العمل، من بينهم أحمد عز، والفنانة أمينة خليل، والفنان سامي الشيخ، والنجمة التركية توبا بيوكستون، إلى جانب المخرج ستيفن هوبكينز، في مشاهد من كواليس التصوير، التي تعكس الطابع الدولي للمسلسل وتعدد جنسياته.

من جانبه، عبّر أحمد عز عن رضاه عن سير عمليات التصوير، واعدًا الجمهور بعمل درامي قوي ومُهم، مؤكدًا على سعادته بسير عمليات وأجواء التصوير بشكل جيد، فيما أعربت أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في التجربة، مشيرة إلى حماسها لما هو قادم من تطورات على مستوى الشخصيات والأحداث.

أما الفنان سامي الشيخ، فكشف أن أول أيام تصويره تضمن مشاهد أكشن ومطاردات سيارات، موضحًا أنه استمتع بتجربة العمل رغم صعوبتها، مشيدًا في الوقت ذاته بالمخرج العالمي ستيفن هوبكنز، الذي وصفه بأنه يتمتع بروح مرحة تسهّل أجواء التصوير. كما أشار إلى أن مشاركته الأولى مع أحمد عز تمثل إضافة خاصة له على المستوى المهني.

وفي السياق نفسه، ظهرت النجمة التركية توبا بيوكستون خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن وهي تتدرب على استخدام السلاح، مؤكدة أنها تخوض تجربة مختلفة، قالت إنها الأولى لها داخل موقع تصوير متعدد اللغات والثقافات، لافتة إلى صعوبة ظروف العمل، وشعورها بالمتعة الفنية، خصوصًا مع استمرار التصوير في المناطق الصحراوية لعدة أيام متتالية.

ويواصل أحمد عز تعزيز حضوره الفني بمسلسل "الأمير"، في وقت يشهد فيه مساره السينمائي نشاطًا لافتًا، خاصة بعد النجاح الجماهيري الذي حققه فيلمه الأخير 7Dogs، ما دفع بعض النقاد إلى التساؤل حول قدرته على نقل هذا الزخم السينمائي إلى الدراما التلفزيونية عبر "الأمير"، في تجربة قد تمثل محطة مفصلية في مسيرته في الدراما التلفزيونية، وإمكانية حدوث طفرة عن طريقه في مستوى الدراما العربية بمسلسله التلفزيوني الجديد.

ويُذكر أنه تدور أحداث مسلسل "الأمير" حول ضابط مصري يجسده أحمد عز، يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، متخفيًا بهوية أحد أخطر المطلوبين عالميًا، قبل أن يجد نفسه أمام سباق مع الزمن لإحباط تهديد إرهابي واسع، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أمينة خليل، والنجمتان التركيتان توبا بيوكستون ومريم أوزرلي، إلى جانب بيدرو ألونسو، وبول أندرسون، في توليفة دولية تعكس طموحًا إنتاجيًا واضحًا يسعى إلى تقديم عمل عربي بطابع عالمي من حيث الشكل والتنفيذ.