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هل تشمل زيادة الرواتب موظفي البلديات ؟

  • 09 حزيران 2026
  • 16:19
هل تشمل زيادة الرواتب موظفي البلديات

خبرني  - أكد مصدر حكومي أنه سيتم زيادة رواتب موظفي البلديات في عام 2027، لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار أسوة بموظفي ومتقاعدي القطاع الحكومي.

وقال المصدر بتصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن البلديات مؤسسات أهلية تتمتع باستقلال مالي وإداري، و سيتم زيادة رواتب موظفيها من موزانات البلديات، وليس من موازنة الدولة العامة.

وأوضح أن كل موظف يخضع لنظام الخدمة العامة بما فيهم موظفي البلديات سيحصلون على زيادة الرواتب.

وكان مصدر حكومي، أكد بأن الزيادة تشمل الموظفين الذين تخضع رواتبهم لأحكام قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
 

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