مقتل بحار أمريكي على متن حاملة الطائرات (جون إف كينيدي)

خبرني - أفادت صحيفة ستارز آند سترايبس، يوم الثلاثاء، نقلاً عن متحدث باسم البحرية الأمريكية، بمقتل بحار واحتجاز آخر إثر إطلاق نار على متن حاملة الطائرات الأمريكية جون إف. كينيدي.

وقال متحدث باسم البحرية: "في يوم السبت الموافق 6 يونيو، استجابت فرق الاستجابة السريعة لحادث إطلاق نار على متن حاملة الطائرات جون إف. كينيدي، أسفر عن مقتل الضابط البحري جيس براسويل".

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز بحار آخر، لكن لم تُوجه إليه أي تهم حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات "جون إف كينيدي" لم تنتقل رسمياً إلى الخدمة الفعلية بعد. فهي ثاني سفينة من فئة "جيرالد آر فورد" التي تعمل بالطاقة النووية، وقد خضعت في فبراير الماضي لأولى تجاربها البحرية. وتتمركز حالياً في مدينة نيوبورت بولاية فرجينيا، ومن المقرر أن تدخل الخدمة في البحرية الأمريكية في مارس 2027.