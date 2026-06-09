ما زلنا مع صراع إيران وترامب، لكن هذه المرة في كرة القدم، حيث نشرت صحيفة ديلي إكسبريس تقريراً بعنوان "منتخب إيران في كأس العالم يتحدى دونالد ترامب بعد ثوانٍ من وصوله إلى الولايات المتحدة"، لمراسلتها كاثرين ماكينلاي.

يذكر التقرير أن المنتخب الإيراني المُشارك في كأس العالم لم يضيّع الوقت في إظهار تحدّيه لدونالد ترامب فور وصوله إلى أمريكا الشمالية، ووضع اللاعبون شارات تحمل الرقم 168، تخليداً لذكرى الأطفال الذين قُتلوا في الهجوم الأمريكي على مدرسة في ميناب في 28 فبراير/شباط.

ولم يُصدر البنتاغون أي تفاصيل عن الحادث، واكتفى بالقول إنه لا يزال قيد التحقيق.

ووصل اللاعبون إلى المكسيك يوم الأحد، بعد معسكر تدريبي استمر ثلاثة أسابيع في تركيا، بعد أن اضطرت إيران للتخلي عن خطط الإقامة في ولاية أريزونا، بسبب تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

ومن المُقرر أن يبدأ المنتخب مشواره بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 16 يونيو/حزيران، قبل أن يواجه بلجيكا ومصر في مباراتين أخريين ضمن دور المجموعات على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وفرضت إدارة ترامب قيود سفر صارمة على الفريق. ويقول مسؤولون إيرانيون إن على الفريق السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المباريات والمغادرة في اليوم نفسه إلى المكسيك، بينما أفادت تقارير برفض دخول عدد من أعضاء الوفد نهائياً.

ووفقاً للتلفزيون الإيراني الرسمي، فإن الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، هدايت مومبيني، ونائبه، مهدي محمد نبي، كانوا من بين 14 عضواً من الجهاز الفني مُنعوا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وتدخلت المكسيك لاستضافة الفريق بعد تغيير الخطط، حيث أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أنّه لن تكون هناك أي مشكلة في بقاء إيران "على الجانب الآخر من الحدود".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار الجدل سابقاً بتشكيكه في جدوى مشاركة إيران في كأس العالم.