جامعة البترا تنظم مباراة احتفالية دعماً لـ

خبرني - نظمت جامعة البترا، ممثلة بقسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، مباراة احتفالية بخماسي كرة القدم دعماً للمنتخب الوطني الأردني "النشامى" بمناسبة مشاركته التاريخية المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأقيمت المباراة في الصالة الرياضية بالجامعة تحت رعاية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وجمعت المباراة فريقاً من طلبة الجامعة الحاليين مع فريق من خريجي الجامعة، في أجواء رياضية احتفالية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني. وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (5-5)، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير من الطلبة والمشاركين.

وشهدت الفعالية حضور نجمي الكرة الأردنية السابقين الكابتن جمال محمود والكابتن رفيق جودت، اللذين شاركا الحضور الاحتفاء بإنجاز "النشامى" وتمنياتهم للمنتخب بالتوفيق في مشاركته العالمية الأولى.

وقاد فريق طلبة الجامعة الحاليين فنياً الدكتور صدام الطويسي، فيما تولى الكابتن نائل الدحلة الإدارة الفنية لفريق الخريجين، وقدم الفريقان أداءً تنافسياً مميزاً جسّد روح الانتماء الرياضي والاحتفاء الوطني بهذه المناسبة الاستثنائية.

وأكدت جامعة البترا أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي تنظمها احتفاءً بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، وتجسيداً لدورها في دعم الرياضة الأردنية وتعزيز روح الانتماء الوطني بين الطلبة، متمنية لـ"النشامى" التوفيق في تمثيل الأردن بأفضل صورة في المحفل العالمي.