في عيد الجلوس الملكي.. مصفاة البترول الأردنية تجدد الولاء للقيادة الهاشمية وتستذكر مسيرة وطن من الإنجاز والتحديث

خبرني - يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذي، وجميع العاملين في الشركة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مستذكرين بكل فخر واعتزاز مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتحولات الكبرى التي شهدتها المملكة على مدى سبعة وعشرين عاماً من البناء والتحديث والتطوير.

وأكدت الشركة أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تشكل محطة مضيئة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، وتجسد رؤية ملكية استشرفت المستقبل وعملت على ترسيخ أسس الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، حيث تمكن الأردن، بقيادة جلالة الملك، من المحافظة على أمنه واستقراره وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية رغم ما شهدته المنطقة من أزمات ومتغيرات متسارعة.

وأشارت الشركة إلى أن الأعوام السبعة والعشرين الماضية شهدت إطلاق مسارات متكاملة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وتمكين الشباب والمرأة، بما أسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق النمو المستدام، وترسيخ مكانة الأردن كدولة تحظى بالاحترام والمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكدت أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يواصل دوراً محورياً في دعم مسيرة التحديث والتطوير، من خلال تبني المبادرات النوعية الداعمة للشباب وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز من قدرة الأردن على بناء اقتصاد حديث وتنافسي يلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأشادت الشركة بالمواقف الوطنية والقومية والإنسانية التي يقودها جلالة الملك دفاعاً عن مصالح الأردن وثوابته الوطنية، ودعمه المتواصل للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث بقي الأردن بقيادته الهاشمية صوتاً للحق والاعتدال، ومدافعاً عن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضافت أن قطاع الطاقة شكل أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية خلال عهد جلالة الملك، حيث شهد تطورات استراتيجية ومشاريع نوعية عززت أمن التزود بالطاقة ورفعت كفاءة المنظومة الوطنية.

وأكدت الشركة أنها كانت وما تزال شريكاً أساسياً في هذه المسيرة الوطنية من خلال دورها الحيوي في تلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية، وتنفيذ برامج التطوير والتحديث المستمرة، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية والإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مسارات التنمية.

وبينت الشركة أن ما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية لم يكن وليد الظروف، بل جاء نتيجة رؤية واضحة ونهج ثابت يقوم على الاستثمار في الإنسان الأردني وتعزيز سيادة القانون وتطوير مؤسسات الدولة وترسيخ قيم العمل والإنجاز، وهو ما مكن الأردن من المحافظة على استقراره ومواصلة مسيرة التقدم رغم مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يجدد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملون في شركة مصفاة البترول الأردنية الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين مواصلة العمل والعطاء والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث التي يقودها جلالة الملك.

حمى الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.