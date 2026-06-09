حصلت بي بي سي على معلومات عن تعرّض أكثر من 300 مهاجر، كانوا متجهين إلى بريطانيا الصيف الماضي، للاختطاف والتعذيب والتهديد بإزالة أعضائهم قسراً.

ووقع شبان، جميعهم من إقليم كردستان العراق، في قبضة ميليشيا في ليبيا طالبت بفدية قدرها 5000 دولار من عائلة كلّ واحد منهم، وهددت باستخراج كلى الرهائن إذا لم يُدفع المبلغ فوراً.

تحدثنا إلى بعض الذين أُفرج عنهم منذ ذلك الحين، واطلعنا على أدلّة مصورة تشير إلى أن عمليات قسرية قد حدثت بالفعل.

وعرض علينا المختطفون السابقون أدلة حول تعرضهم للتعذيب، وقالوا إنهم احتُجزوا في ظروف صعبة، حيث كان هناك ما يقرب من 180 شخصاً يتشاركون زنزانة واحدة.

وعُلم أنّ رهينة واحدة على الأقل قد توفيت، ولا يزال من غير الواضح عدد الباقين في الأسر.

وكان من المفترض أن تقوم الميليشيا بإرشاد المهاجرين عبر ليبيا إلى ساحل البحر المتوسط. غير أن خلافاً نشب بشأن الدفع مع مهرّب البشر من كردستان العراق، نوح هارون، الذي كان قد نظم رحلة المهاجرين.

ويقضي هارون الآن عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في فرنسا بتهم منفصلة تتعلق بغسل الأموال وتهريب البشر.

وكُشفت تفاصيل عمليات الاختطاف في تحقيق حديث أجرته بي بي سي حول مهرّب آخر، كاردو جاف، ما أدى إلى اعتقاله الشهر الماضي.