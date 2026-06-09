الخرابشة: إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر خلال الفترة المقبلة

خبرني - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، إنه سيتم إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخرابشة، في حديث له خلال منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أنه سيتم ترخيص شركتين تعملان بالتطبيقات الذكية خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تسجيل 4 آلاف كابتن جديد في تطبيقات النقل الذكي. وأوضح أن عدد واسطات النقل في الأردن يبلغ 100 ألف واسطة نقل. وأكد الخرابشة ضرورة رقمنة قطاع الشحن البري قبل منتصف عام 2027. كما أعلن أنه سيتم طرح عطاء لتطوير "المقترن" لتحقيق الأولوية للنقل العام في جميع التقاطعات المرورية في المملكة.