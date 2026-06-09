الضمور و المجالي نسايب

خبرني - في أجواء مباركة تزامنت مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، توجهت جاهة كريمة من أبناء العشيرة الأردنية الواحدة إلى قاعة مرود العامة في محافظة الكرك، لطلب يد الآنسة إيمان رياض المجالي للشاب علاء نجيب الضمور.

وترأس الجاهة معالي العين سلامة حماد وزير الداخلية الأسبق، حيث طلب باسم الجاهة الكريمة ، فيما كان في استقبال الجاهة جمع كريم من أبناء عشيرة المجالي، وأجاب الطلب باسمهم معالي قفطان المجالي وزير الداخلية الأسبق، بكلمات ترحيبية طيبة عكست عمق العلاقات وأواصر المحبة والاحترام بين العشيرتين الكريمتين.

وشهدت المناسبة حضوراً واسعاً من الأقارب والأصدقاء والوجهاء، في أجواء سادها الود والتآلف والمحبة.

نسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين، وأن يتمم لهما على خير، ويجمع بينهما في سعادة ومودة ورحمة.

