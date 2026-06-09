ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72988 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,988 شهيدا، و173,205 إصابات، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 شهداء، و34 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 978، وإجمالي الإصابات إلى 3,097، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.