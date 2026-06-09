*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72988 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 09 حزيران 2026
  • 14:31
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72988 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,988 شهيدا، و173,205 إصابات، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 شهداء، و34 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 978، وإجمالي الإصابات إلى 3,097، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
  • 2026-06-09 12:48
8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة .. واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين
8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة .. واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين
  • 2026-06-09 12:38
إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير
إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير
  • 2026-06-09 01:57
القسام تبث مشاهد الإطلاق الأول لصاروخ (عياش 250)
القسام تبث مشاهد الإطلاق الأول لصاروخ (عياش 250)
  • 2026-06-09 01:38
غوتيريش: 80 موظفا أمميا قُتلوا العام الماضي في غزة
غوتيريش: 80 موظفا أمميا قُتلوا العام الماضي في غزة
  • 2026-06-09 01:34
استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في غزة
استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في غزة
  • 2026-06-08 15:31