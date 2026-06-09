تقنيات جديدة لإصلاح الشعر التالف.. تعرف عليها

خبرني - لم يعد الحديث عن الشعر التالف يقتصر على أقنعة الترطيب أو قص الأطراف المتقصفة. ففي عام 2026 يشهد عالم العناية بالشعر تحولاً ملحوظاً بفضل تقنيات جديدة تستهدف بنية الشعرة من الداخل، وتعد بتحسين قوتها ومرونتها بطرق أكثر تطوراً من الحلول التقليدية.

من علاجات بناء الروابط إلى الببتيدات المتقدمة والعناية المتخصصة بفروة الرأس، تتجه الأبحاث الحديثة نحو مقاربة أكثر شمولاً للتعامل مع التلف. فما أبرز الابتكارات التي تلفت الأنظار هذا العام؟ وما الذي تؤكده الدراسات العلمية حول فعاليتها؟



- ما المقصود بالشعر التالف؟

يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين الكيراتين، وتغلفه طبقة خارجية تعمل كدرع واقية تحمي الشعرة من العوامل الخارجية. عندما تتعرض هذه الطبقة للضرر بسبب الحرارة المرتفعة أو الصبغات المتكررة أو العوامل البيئية المختلفة، تبدأ الشعرة بفقدان الرطوبة والعناصر الدهنية التي تحافظ على مرونتها، فتبدو باهتة وجافة وأكثر عرضة للتكسر.

ومن أبرز العلامات التي تشير لتلف الشعر: تقصف الأطراف، التطاير، فقدان اللمعان، صعوبة التصفيف، إضافة إلى زيادة معدل التكسر أثناء التمشيط أو التصفيف اليومي.

- هل يمكن إصلاح الشعر التالف؟

رغم انتشار مصطلحات مثل "إصلاح الشعر" و"ترميم التلف"، فإن الحقيقة العلمية أكثر تعقيداً. فالشعر يتكون من خلايا ميتة لا تملك القدرة على التجدد الذاتي كما يحدث في الجلد، لذلك لا يمكن إعادة الشعرة التالفة إلى حالتها الأصلية بشكل كامل.

لكن هذا لا يعني أن جميع علاجات الإصلاح مجرد وعود تسويقية، فالأبحاث الحديثة تشير إلى أن بعض التقنيات قادرة على تحسين بنية الشعرة وتقليل التكسر واستعادة جزء من قوتها ومرونتها، ما يمنحها مظهراً أكثر صحة وحيوية، ولهذا يفضل الخبراء الحديث عن "إعادة بناء" أو "تحسين حالة الشعر" بدلاً من "الشفاء الكامل".



- ما أبرز أسباب تلف الشعر؟

تظل الحرارة المرتفعة من أكثر أسباب التلف شيوعاً، خاصة مع الاستخدام المتكرر للمكواة ومجففات الشعر الكهربائية. كما تؤدي الصبغات وعمليات التفتيح الكيميائي إلى إضعاف الروابط الداخلية للشعرة وزيادة مساميتها، ما يجعلها أكثر هشاشة.

ولا تقتصر الأسباب على العوامل الكيميائية والحرارية فحسب، بل تشمل أيضاً التمشيط العنيف، وربط الشعر بإحكام لفترات طويلة، والتعرض المستمر لأشعة الشمس والتلوث، فضلاً عن بعض العادات الغذائية غير المتوازنة التي قد تؤثر في جودة الشعر على المدى الطويل.

- أحدث علاجات 2026

من أبرز التطورات التي تشهدها صناعة العناية بالشعر ما يعرف بعلاجات بناء الروابط أو Bond Repair Treatments. حيث تستهدف هذه التقنية الروابط الكيميائية داخل الشعرة، والتي تتضرر بفعل الصبغات والحرارة والمعالجات الكيميائية المختلفة.

وتختلف هذه العلاجات عن البلسم أو الأقنعة التقليدية، إذ لا تكتفي بتنعيم السطح الخارجي للشعرة، بل تعمل على دعم بنيتها الداخلية. وتشير الدراسات إلى أنها تساعد في تحسين مرونة الشعر وتقليل التكسر، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يخضعون لعمليات تفتيح أو صبغ متكررة.



أهمية العلاج بالبيبتيدات والكيراتين

من الاتجاهات التي تحظى باهتمام متزايد أيضاً استخدام الببتيدات، وهي أجزاء صغيرة من البروتين تستطيع التغلغل داخل الشعرة بصورة أفضل من البروتينات التقليدية.

تعمل هذه المكونات على دعم البنية البروتينية للشعر وتعزيز مقاومته للعوامل الخارجية. وقد أظهرت نتائج أولية واعدة في تحسين قوة الشعر وتقليل هشاشته، ما يجعلها من المكونات المتوقع انتشارها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

إصلاح الحاجز الدهني للشعرة

ركزت منتجات العناية بالشعر سابقاً على البروتين فقط، لكن الأبحاث الحديثة بدأت تسلط الضوء على أهمية الدهون الطبيعية الموجودة داخل الشعرة.

فهذا الحاجز الدهني يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الشعر من الجفاف. وعندما يتضرر نتيجة الصبغات أو الحرارة، يصبح الشعر أكثر عرضة للتلف. لذلك تتجه الكثير من التركيبات الحديثة إلى دعم هذا الحاجز عبر مكونات مثل السيراميدات والأحماض الدهنية، التي تساعد على تحسين نعومة الشعر وتقليل فقدان الرطوبة.

ضرورة العناية بفروة الرأس

من أبرز الاتجاهات في عام 2026 زيادة الاهتمام بفروة الرأس باعتبارها الأساس الذي ينمو منه الشعر الصحي. فقد أظهرت دراسات حديثة أن البيئة الصحية لفروة الرأس تساعد على إنتاج شعر أقوى وأكثر مقاومة للعوامل الخارجية. لذلك أصبحت أنواع السيروم المخصصة للفروة والمقشرات اللطيفة والماسكات المنظفة جزءًا أساسياً من روتين العناية الحديثة. ورغم أن هذه المنتجات لا تصلح الشعر التالف الموجود بالفعل، فإنها تساعد في تحسين جودة الشعر الجديد الذي ينمو مستقبلاً.



فعالية قص أطراف الشعر

رغم التطورات الكبيرة في علاجات الشعر، لا يزال قص الأطراف المتقصفة جزءًا مهماً من أي روتين للعناية بالشعر التالف. فهو يؤمن التخلص من الأطراف المتضررة بانتظام ويساعد على تحسين المظهر العام للشعر ومنع امتداد التقصف إلى أجزاء أخرى من الشعرة.

في عام 2026 لم تعد العناية بالشعر التالف تعتمد على الترطيب وحده، بل أصبحت ترتكز على فهم أعمق لبنية الشعرة والعوامل التي تؤثر فيها. ورغم أن إعادة الشعر التالف إلى حالته الأصلية بالكامل ما تزال غير ممكنة علمياً، فإن التقنيات الحديثة تتيح تحسين قوته ومرونته ومظهره بدرجة كبيرة، ما يمنح الخصلات فرصة جديدة لتبدو أكثر صحة ولمعاناً.