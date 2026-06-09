أول ظهور رسمي لكاتي بيري وجاستن ترودو.. ولقطات رومانسية

خبرني - ارتقت علاقة المغنية الشهيرة كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو إلى مستوى جديد، بعد ظهورهما لأول مرة رسمياً على السجادة الحمراء.

فقد ظهر الثنائي لأول مرة معاً على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك، أمس الاثنين، خلال العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي الغنائي "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris"، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي 2026.



وبينما التقط الثنائي الصور التقليدية التي يعتمدها الأزواج على السجادة الحمراء، بدا عليهما أيضاً الانسجام، حيث ظهرا في لقطات عفوية ورومانسية يتبادلان النظرات المليئة بالابتسامات والمشاعر.

كما بدا ترودو منسجماً مع بيري خلال الحفل، حيث راح يردد "غيباً" كلمات أغاني "حبيبته" التي بثت خلال العشاء.

وكانت الشائعات حول العلاقة بين مغنية "فايرورك" البالغة 41 عاماً وترودو (54 عاماً) بدأت في يوليو 2025، حيث شوهدا معاً في مونتريال، حتى إن ترودو اصطحب ابنته المراهقة إيلا-غريس إلى إحدى حفلات جولة بيري في المدينة الكندية.

ثم ظهر الثنائي لاحقاً وهما يمسكان بأيدي بعضهما خلال احتفال عيد ميلاد بيري في باريس في أكتوبر الماضي.