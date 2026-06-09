أسرة جامعة البترا تهنئ بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين للجلوس الملكي

تتقدم أسرة جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأمين، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين للجلوس الملكي.

سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وكل عام والوطن وقيادته الهاشمية بألف خير.