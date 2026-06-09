غرف الصناعة تشيد بقرار رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية الى 20%

خبرني - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن المهندس فتحي الحغبير، تثمين غرف الصناعة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20%.، مشيدا بجهود كافة الوزراء الذين اسهموا في صدور هذا القرار.

وأوضح الحغبير إن هذا القرار خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المصانع الأردنية، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين، مؤكداً أن غرف الصناعة ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لضمان استفادة القطاع الصناعي من هذه الميزة، وتشجيع الاستثمارات القائمة والجديدة في الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن تعزيز دور المنتج الأردني في العطاءات الحكومية سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية، مطالبا بالتزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة بدعم الصناعة الوطنية وإعطائها الاولوية والأفضلية عند عمليات الشراء، التزاما بقرار مجلس الوزراء.



وشدد الجغبير أن الأفضلية التي يطلبها القطاع الصناعي للمنتجات المحلية لا تعتبر اخلالا بالمنافسة في السوق، وإنما لاتاحة المجال للمنتجات الوطنية للمشاركة بعدالة في العطاءات التي تطرحها الحكومة بحيث يقدم المنتج الأردني على غيره في حال حققت الصناعة الوطنية الجودة المطلوبة، خصوصا وأن المنتجات الوطنية يتم تصنيعها وفق المواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، وتجد رواجا في أكثر من (140) سوقا عالميا.