استُبعد عمر أرتان، الذي كان من المفترض أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في نهائيات كأس العالم، من قائمة الحكّام بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.
واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أرتان كأفضل حكم لعام 2025 عن فئة الرجال.
ومُنع أرتان من الدخول عبر مطار ميامي الدولي وهو موجود حالياً في تركيا.
ولم توضح سلطات الهجرة الأمريكية أسباب إعادة أرتان إلى بلاده، لكنّ الصومال من بين الدول المدرجة على قائمة حظر السفر التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - بعد التحدث إلى السلطات الأمريكية، عدم مشاركة عمر أرتان.
وأكّد بيان فيفا أنّ "الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب أو من إدارة مباريات في كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أنّ "فيفا ليس طرفاً في إجراءات الهجرة الخاصة بالدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من قِبل السلطات بأن وضع السيّد أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".
وأوضح البيان أنه "انسجاماً مع فعاليات فيفا السابقة، فإن حكومة الدولة المضيفة هي من يحدّد في النهاية من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول أراضيها".
وأكد مستشار كبير في وزارة الشباب والرياضة الصومالية لبي بي سي رفض منحه تأشيرة دخول، وقال إنّ أرتان كان يسافر بوثائق سارية المفعول.
وقال مسؤول في السفارة الصومالية في نيروبي لبي بي سي إنّ جواز أرتان الدبلوماسي أُصدر خصيصاً لتسهيل سفره بعد صعوبات سابقة في الحصول على التأشيرة.
وقال أرتان في تصريح لوكالة رويترز إنه تعامل مع الموقف بإيجابية رغم ما حدث، وإنه يركّز على التحدي القادم.
وقال "أشكر فيفا وكاف على دعمهم، وأعد بالحفاظ على مستواي في التحكيم. وأنا أركّز على المستقبل".
وأضاف: "أود أن أشكر أسرة كرة القدم على رسائلهم، وأتمنى لزملائي كل التوفيق في كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدداً في بطولات مستقبلية".
وتواصل الاتحاد الصومالي لكرة القدم مع فيفا طلباً لتوضيح عاجل.
وقال أندرو جولياني، الذي يقود فريق العمل في البيت الأبيض المعنيّ بكأس العالم، لخدمة بي بي سي العالمية: "بينما لا يمكنني الخوض في التفاصيل السلبية حول ذلك، يمكنني أن أقول لكم إنه كان القرار الصحيح من قبل الجمارك وحماية الحدود، وأنا أؤيد ذلك القرار."
كان أرتان ضمن قائمة تضم 52 حكماً أعلن عنها فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.
وقد أصبح أرتان حكماً معتمداً لدى فيفا عام 2018، وأدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية، وهو مسؤول رسمي في بطولات الدوري الوطني الصومالي لكرة القدم.