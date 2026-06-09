استُبعد عمر أرتان، الذي كان من المفترض أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في نهائيات كأس العالم، من قائمة الحكّام بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أرتان كأفضل حكم لعام 2025 عن فئة الرجال.

ومُنع أرتان من الدخول عبر مطار ميامي الدولي وهو موجود حالياً في تركيا.

ولم توضح سلطات الهجرة الأمريكية أسباب إعادة أرتان إلى بلاده، لكنّ الصومال من بين الدول المدرجة على قائمة حظر السفر التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - بعد التحدث إلى السلطات الأمريكية، عدم مشاركة عمر أرتان.

وأكّد بيان فيفا أنّ "الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب أو من إدارة مباريات في كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أنّ "فيفا ليس طرفاً في إجراءات الهجرة الخاصة بالدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أُبلغ من قِبل السلطات بأن وضع السيّد أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".