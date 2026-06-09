وقال أرتان في تصريح لوكالة رويترز إنه تعامل مع الموقف بإيجابية رغم ما حدث، وإنه يركّز على التحدي القادم.

وقال "أشكر فيفا وكاف على دعمهم، وأعد بالحفاظ على مستواي في التحكيم. وأنا أركّز على المستقبل".

وأضاف: "أود أن أشكر أسرة كرة القدم على رسائلهم، وأتمنى لزملائي كل التوفيق في كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدداً في بطولات مستقبلية".

وتواصل الاتحاد الصومالي لكرة القدم مع فيفا طلباً لتوضيح عاجل.

وقال أندرو جولياني، الذي يقود فريق العمل في البيت الأبيض المعنيّ بكأس العالم، لخدمة بي بي سي العالمية: "بينما لا يمكنني الخوض في التفاصيل السلبية حول ذلك، يمكنني أن أقول لكم إنه كان القرار الصحيح من قبل الجمارك وحماية الحدود، وأنا أؤيد ذلك القرار."

كان أرتان ضمن قائمة تضم 52 حكماً أعلن عنها فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وقد أصبح أرتان حكماً معتمداً لدى فيفا عام 2018، وأدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية، وهو مسؤول رسمي في بطولات الدوري الوطني الصومالي لكرة القدم.