كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2026

خبرني - احتفلت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية باليوم العالمي للتمريض 2026 تحت شعار "Our Nurses, Our Future"، من خلال فعالية متميزة هدفت إلى إبراز الدور الحيوي الذي يؤديه التمريض في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في الممارسات الصحية الحديثة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعلمية المتنوعة، كان أبرزها عرض "نفق التمريض" الذي استعرض تطور مهنة التمريض وأهم محطاتها، ومعرض "Innovation Hub" الذي سلط الضوء على الابتكارات والمشاريع الطلابية في المجال الصحي، إلى جانب فقرة "NG Talks" التي أتاحت للطلبة عرض أفكارهم وتجاربهم الملهمة. كما اشتملت الفعالية على عروض توعوية تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء في التمريض، بالإضافة إلى جدارية وإنفو جرافيك أعدهما طلبة الكلية لتعزيز الوعي بدور التمريض وأهميته.

وأكد عميد الكلية الدكتور حسن أبو الرز أهمية هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة في القطاع الصحي. كما أشاد بجهود الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في تنظيم الفعالية وإنجاحها، بما يعكس مستوى التميز والالتزام الذي تتميز به الكلية.

وعكست الفعالية روح الإبداع والعمل الجماعي لدى طلبة الكلية، وسلطت الضوء على الرسالة الإنسانية النبيلة التي يحملها الممرضون والممرضات ودورهم المحوري في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.