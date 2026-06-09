الحنيطي في أول تصريح له بعد رئاسة الفيصلي: انتهت مرحلة الكلام

خبرني - أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي محمد حمود الحنيطي أن "مرحلة الكلام انتهت، وبدأت مرحلة العمل"، وذلك في أول تصريح له عقب تكليفه رسمياً برئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي بقرار من وزارة الشباب لمدة عام.

وقال الحنيطي وفق رصد خبرني إنه أُبلغ رسمياً من وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بتكليفه رئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة، برفقة أعضاء المجلس الذين يضم أحمد محمد أبو غزالة، وعمر النبر، وفيصل عصفور، وأحمد الحسامي، وعبد المحسن المعايطة، وسمعان هلسة، وعمر حوراني، وصفوق شعلان الجربا، وأنس القضاة، وسيف عجاج.

ووجه الحنيطي رسالة إلى جماهير الفيصلي، وصفهم فيها بأنهم "السند والعزوة وعمود الدار"، معرباً عن شكره لمحبتهم وثقتهم ودعمهم الذي اعتبره مصدر قوة وإلهام للنادي.

كما أعرب عن تقديره لوزير الشباب وفريق عمل الوزارة خبرني، مشيداً بما وصفه بالمهنية والشفافية والنزاهة في دراسة الترشيحات واختيار الفريق الذي سيتولى إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحنيطي أن الثقة التي مُنحت للهيئة الإدارية المؤقتة تمثل أمانة كبيرة ومسؤولية وطنية ورياضية، مشدداً على التزام المجلس الجديد ببذل كل الجهود لإعادة الفيصلي إلى المكانة التي يستحقها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على العمل المؤسسي، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ أسس النجاح المستدام، بما يخدم مصلحة النادي ويحقق تطلعات جماهيره.

وختم الحنيطي تصريحه بالتأكيد أن الفيصلي "ليس مجرد نادٍ، بل تاريخ وطن وعشق جماهير ومسؤولية رجال"، داعياً إلى التكاتف والعمل من أجل مستقبل النادي.