جمعية متقاعدي الضمان تناشد الملك شمولهم بالزيادة

خبرني - ناشدت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الملك عبد الله الثاني التدخل لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً للعاملين والمتقاعدين، معربة عن استغرابها من استثناء هذه الشريحة من القرار.

وقالت الجمعية، في بيان، إن متقاعدي الضمان الاجتماعي يشكلون شريحة واسعة يزيد عددها على 400 ألف متقاعد، مؤكدة أن استثنائهم من الزيادة، في حال صحّت الأنباء المتداولة بشأن ذلك، يمثل مساساً بحقوقهم، لا سيما أنهم أسهموا في بناء الوطن وخدمته على مدى سنوات طويلة.

وأضافت أن متقاعدي الضمان الاجتماعي كانوا من الركائز المهمة في مسيرة التنمية، وأسهموا بخبراتهم وكدهم في ترسيخ أمن الوطن وطمأنينة المجتمع، معتبرة أن استثناءهم من الزيادة يتعارض مع مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

ودعت الجمعية إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة المقررة، مناشدة جلالة الملك أن تكون هذه الزيادة شاملة لجميع أبناء الوطن.

ووجه رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، مثلما وجّه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027.