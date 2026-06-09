تصريحات مخرج مصري عن الكلاب الضالة تثير أزمة

خبرني - لا يزال الجدل الإعلامي حول أزمة الكلاب الضالة في مصر محتدماً، إذ تسببت تصريحات المخرج أمير رمسيس في حلقة تناقش المشكلة إلى اعتراض رسمي من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

فقد شبّه رمسيس في حلقة من برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، دعوات تسميم أو قتل الكلاب بإحراق ذوي الإعاقة على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية قائلاً إن "النازية كانت تبيد أصحاب الإعاقات باعتبارهم عائقاً اقتصادياً لنمو الدولة النازية"، مشيراً إلى أن منطق قتل 40 مليون كلب هو منطق نازي.

استنكار وانتقادات

فيما انتقد كثيرون تصريحات المخرج باعتبارها انتقاصاً وتقليلاً من قيمة ذوي الإعاقة في المجتمع وتشبيههم بالكلاب، ما دفع المجلس القومي لذوي الإعاقة لإصدار بيان رسمي مساء أمس الاثنين، لاستنكار تصريحات رمسيس باعتبارها "مسيئة"، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال المجلس إن تصريحات رمسيس تضمنت تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوي الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

"انتهاك واضح لحقوقهم وكرامتهم"

كما أوضحت المشرف العام على المجلس، إيمان كريم، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصري.كذلك شددت كريم على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أي حوار إعلامي أو مجتمعي، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامي المسؤول الذي يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

في المقابل، رد رمسيس منتقداً بيان المجلس قائلاً: "اللي كتب البيان مخدش تاريخ في ثانوي ومساند لمحرقة هتلر".

ملف شائك

يذكر أن ملف "كلاب الشوارع" يعتبر من أبرز الملفات الشائكة والمثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية مؤخراً في مصر.

فقبل أيام، قررت إدارة شبكة قنوات "النهار" سحب حلقة من برنامج "صبايا الخير" حول "كلاب الشوارع" وحذفها من كافة منصاتها الرقمية، في أعقاب حالة الجدل المتباين وردود الفعل الواسعة التي أثارتها الحلقة.وجاء القرار رغبة من القناة في تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة أن هدف الحلقة الأساسي كان فتح مساحة للحوار بين الجميع واستعراض الحلول والمقترحات الحكومية لمعالجة هذا الملف وليس إثارة الاشتباك.

وكانت أزمة الكلاب الضالة تسببت بحالة جدل واسعة في مصر خلال الفترة الماضية، وسط مطالب رسمية وشعبية بالتصدي لها، وإعلان الحكومة خطة لتقليل أعدادها بالشارع.