شقيق سهام جلال يكشف حقيقة وفاتها بـ (خطأ طبي)

خبرني - تتابع أسرة الفنانة المصرية الراحلة سهام جلال تفاصيل حالتها الصحية الأخيرة واحتمال تعرضها لـ"خطأ طبي"، وذلك بعد وفاتها المفاجئة التي أثارت صدمة في الوسط الفني، لا سيما أنها ظهرت قبل رحيلها وهي في حالة جيدة.

فقد تحدث خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة عن المشاكل الصحية التي عانتها سهام قبل رحيلها، وقال إنها "كانت تعاني من مشاكل في الظهر، ومن انسداد في شرايين القدم"، مشيراً إلى أن طبيعة العملية لم تكن خطيرة، وأن الطبيب كان يطمئنها قبل إجرائها.

وكشف في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين، حقيقة ما تردد بشأن وفاتها نتيجة خطأ طبي "مش حابب اتكلم إذا كان فيه خطأ طبي أو لأ لسه إحنا في مرحلة حداد مش حابين نتكلم عن نقطة حالة الوفاة، لكن قريب هنوضح كل التفاصيل لكل الناس، إحنا مش عايزين نظلم حد بنشوف إيه اللي حصل معاها طبيا، ومش حابين نشهر بحد".

"هيكون فيه كلام تاني"

كما تابع "هنشوف إيه اللي حصل معاها لو فيه خطأ طبي هيكون فيه كلام تاني خالص، ولو مفيش خطأ طبي مش هيكون فيه مشكلة لا للمستشفى ولا للدكتور".

جاءت تصريحات شقيق سهام جلال بعد انتشار أخبار عن اتخاذ الأسرة خطوات قانونية، بسبب الاشتباه في تعرضها لخطأ طبي، وأنها تسعى للحصول على كل التقارير والفحوص الطبية التي خضعت لها الفنانة قبل دخولها غرفة العمليات، حتى تتأكد من الأمر، كما أنها طلبت من نقابة المهن التمثيلية التدخل لمساندة الأسرة في محنتها، ومساعدتهم في الحصول على الأوراق اللازمة والبحث في الأمر.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سهام جلال يوم 2 يونيو/حزيران 2026، وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة كبيرة لجمهورها ولزملائها في الوسط الفني، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على رحيلها، كما حرص عدد كبير منهم على تقديم واجب العزاء لأسرتها.