طلبة صيدلة الزيتونة يطلعون على جهود إدارة مكافحة المخدرات في التوعية والوقاية

خبرني - في إطار حرصها على تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي لدى طلبتها وربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية، نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية زيارة ميدانية إلى إدارة مكافحة المخدرات، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي التدريب، وبحضور مجموعة من طلبة الكلية.

وشارك في الزيارة كل من الدكتورة شذى العبد، والدكتورة نور أبو الهيجاء، والصيدلانية ياسمين الأدهمي، والصيدلانية آيات بلاسمة، والصيدلانية نور الكاظمي، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود التوعوية والعلاجية والعملياتية التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحد من انتشار آفة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.

وكان في استقبال الوفد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات المقدم نبيل الرواشدة، الذي قدّم عرضًا تعريفياً حول مهام الإدارة ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مستعرضًا أبرز الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في مجالات التوعية والوقاية والعلاج وإنفاذ القانون. كما أجاب عن استفسارات الطلبة، وناقش معهم الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، وسبل الوقاية منها وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

وتضمنت الزيارة جولة في المتحف التوعوي التابع للإدارة، حيث اطّلع الطلبة على المعروضات والمواد التثقيفية التي توضح أشكال المواد المخدرة وطرق الترويج لها، إضافة إلى الرسائل التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي أسهم في تعزيز معارفهم وإدراكهم لحجم التحديات المرتبطة بهذه الآفة.

وأكد عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى إثراء خبرات الطلبة وتنمية وعيهم المهني والمجتمعي، بما يسهم في إعداد كوادر صيدلانية قادرة على أداء دورها التوعوي والصحي في خدمة المجتمع.