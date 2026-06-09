كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنفذ سلسلة من الأنشطة الأكاديمية والتطبيقية لتعزيز مهارات الطلبة

خبرني - واصلت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والزيارات الميدانية التي هدفت إلى تعزيز الجانب التطبيقي، وتنمية المهارات الإبداعية والمهنية لدى الطلبة، وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

وشملت الأنشطة زيارة ميدانية إلى متحف هندية للفنون بمشاركة نحو 90 طالبًا وطالبة، اطلعوا خلالها على مجموعة من الأعمال الفنية العربية والعالمية، بما أسهم في تنمية ثقافتهم البصرية وتعزيز قدراتهم على التذوق والنقد الفني. كما نظم قسم التصميم الجرافيكي زيارة علمية إلى شركة المستقبل لحلول التعبئة والتغليف، تعرّف خلالها الطلبة على أحدث تقنيات الطباعة والتغليف ومراحل الإنتاج المختلفة.

وفي مجال التدريب والتأهيل المهني، نظم قسم تكنولوجيا الوسائط المتعددة عددًا من الورش المتخصصة، تناولت موضوعات التحريك ثنائي الأبعاد المتقدم، والعلامة التجارية والهوية البصرية، والإخراج السينمائي في الأعمال ثلاثية الأبعاد، حيث أتاحت للطلبة فرصًا تطبيقية لتعزيز مهاراتهم التقنية والإبداعية ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات التصميم والإنتاج الرقمي.

كما نفذ قسم تصميم الأزياء زيارة ميدانية إلى مصنع السماح لصناعة الملابس للتعرف إلى مراحل الإنتاج وآليات العمل في قطاع النسيج، إلى جانب تنظيم مسابقة "تصميم وتنفيذ" بالتعاون مع شركة الغرزل لصناعة وإنتاج الملابس، والتي أتاحت للطلبة عرض إبداعاتهم التصميمية وتطبيقها عمليًا، وأسفرت عن تبني أحد التصاميم الفائزة لإنتاجه تجاريًا.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، نظمت الكلية زيارة إنسانية إلى مدرسة أبو هريرة للأيتام في منطقة نزال، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، تضمنت أنشطة فنية وترفيهية هدفت إلى إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن استراتيجية جامعة الزيتونة الأردنية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الإبداعية والتقنية اللازمة للمنافسة والنجاح في مختلف التخصصات التصميمية والفنية.