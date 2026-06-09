الأردن بعيد عن الموجات الحارة خلال 10 أيام قادمة

خبرني - تشير آخر مخرجات نماذج المحاكاة الحاسوبية المتطورة الواردة إلى مركز طقس العرب الإقليمي إلى توقعات مُبشرة بخصوص حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة، إذ يُتوقع بمشيئة الله أن تبقى المملكة بمعزل عن الموجات الحارة والكتل الهوائية شديدة الحرارة التي ترفع درجات الحرارة إلى مستويات أربعينية في مختلف المناطق.

وتُظهر المؤشرات الجوية استمرار سيطرة الأجواء الصيفية الاعتيادية على المملكة خلال السبعة إلى عشرة أيام القادمة، مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، بعيداً عن أي ارتفاعات حادة أو متطرفة على درجات الحرارة.

وبعد هذه البشرى المتعلقة بابتعاد الموجات الحارة عن المملكة، يمكن وصف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة على النحو الآتي:

* درجات حرارة حول معدلاتها المناخية المعتادة لشهر يونيو/حزيران، حيث تتراوح العظمى في العديد من المدن والمناطق بين 29 و33 درجة مئوية، وهي درجات طبيعية ومتوافقة مع طبيعة هذا الوقت من العام.

* وحتى في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ورغم ملامسة درجات الحرارة مستويات أربعينية أحياناً، إلا أنها تبقى ضمن النطاق الطبيعي والمعتاد لهذا الوقت من السنة في تلك المناطق.

* أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، تميل للحرارة خلال فترتي الظهيرة والعصر، وذلك ضمن الإطار الطبيعي للأجواء الصيفية في المملكة.

* أجواء لطيفة خلال ساعات المساء والليل، وتميل للبرودة نسبياً خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتادة التي تسهم في تلطيف الأجواء.