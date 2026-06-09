تقول إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة، لكن التصعيد الأخير كشف هشاشة وقف إطلاق النار وحدود قدرة واشنطن على احتوائه.

وبين تحذيرات إيران وإسرائيل، وضغوط ترامب لانتزاع اتفاق أوسع مع إيران، تبقى جبهة لبنان ومضيق هرمز عاملين حاسمين.

وقف هش بعد تبادل جديد للنيران

قالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة بينهما، بعد تبادل لإطلاق النار هو الأول منذ الهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل/نيسان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن بلاده تمتنع عن إطلاق النار "في الوقت الراهن"، لكنه شدد على أن المواجهة مع إيران وجماعة حزب الله المدعومة منها في لبنان "لم تنتهِ".

وكانت القيادة العسكرية في إيران قد أعلنت في وقت سابق وقف عملياتها بعد توجيه ما وصفته بـ"رد مؤلم" لإسرائيل، متوعدة باتخاذ "إجراءات أشد وأكثر سحقاً" إذا نفذت إسرائيل ضربات جديدة، بما في ذلك في لبنان.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي "بخير"، بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحطم مروحية في مضيق هرمز.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مروحية من طراز أباتشي، كان على متنها فردا طاقم، سقطت في ظروف غير واضحة، وإن الطاقم أُنقذ بسلام.

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن سبب الحادث، لكنه قال إنه "لم يُصب أحد"، مضيفاً أن البيت الأبيض سيكشف مزيداً من المعلومات لاحقاً.