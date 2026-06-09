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  • الأسواق الحرة الأردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد جلوسه الملكي الـ 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

الأسواق الحرة الأردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد جلوسه الملكي الـ 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

  • 09 حزيران 2026
  • 12:45
الأسواق الحرة الأردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد جلوسه الملكي الـ 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

خبرني - رئيسة مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية خلود السقاف والرئيس التنفيذي مراد ابو عيد وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة

يرفعون الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين

وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالتكم سندا وذخرا ، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ، وان تتواصل على يديكم مسيرة الانجاز والبناء والازدهار لاردننا الغالي.

وكل عام وجلالتكم والأسرة الهاشمية بألف خير

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