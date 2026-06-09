8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة .. واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و988 شهيدا، يأتي ذلك بينما أعلن اتحاد لجان الصيادين أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف المقر الرئيسي لشرطة البحرية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة خان يونس الأحد الماضي.

وقال "نفذنا غارات على 3 مخازن أسلحة تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة كانت مُعدّة لشنّ هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة".

استهدافات واعتقالات

وزعم جيش الاحتلال أن "المقر كان يُستخدم لتخطيط وتنفيذ مسارات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل". وبحسب البيان ذاته، فقد أدى القصف إلى استشهاد عدد من المقاومين، من بينهم إسماعيل اللحام قائد خلية في الجناح العسكري لحماس.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 مسعفين لدى مرورهم عبر حاجز عسكري بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسعفين الـ7 يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن اعتقالهم جاء في أثناء تأدية واجبهم الإنساني. ولفتت إلى أنه تم الإفراج عن 5 من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، في حين لا يزال اثنان منهم قيد الاعتقال.

ولم تبين الوزارة الظروف التي تمت فيها عملية الاعتقال والتحقيق، غير أنها أدانت اعتقال المسعفين مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

واعتبرت أن استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين.