الفاو تطلق برنامجاً لتدريب 200 سيدة في محافظات حوض البحر الميت على التكيف مع تغير المناخ

خبرني - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع شركة الهالات المتطورة لإدارة المشاريع في مجال التكيف مع تغير المناخ يستهدف 200 سيدة من المجتمعات المحلية في محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، وذلك ضمن مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة ( .(BRCCJ

ويهدف البرنامج إلى إعداد المشاركات ليصبحن ضمن كادر النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ، حيث تم اختيار 50 سيدة من كل محافظة للمشاركة في التدريب الذي يمتد على مدار شهرين ويتضمن 30 جلسة متخصصة.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بإشراف ثماني نساء رائدات تلقين تدريبات متقدمة خلال العام الماضي ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في نشر المعرفة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي.

ويأتي هذا النشاط في إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن بالتعاون مع وزارات المياه والري والزراعة والبيئة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

وأعربت المشاركات عن اعتزازهن بالانضمام إلى البرنامج التدريبي، مؤكدات حرصهن على الاستفادة من المعارف والمهارات التي يوفرها التدريب بما يمكنهن من المساهمة الفاعلة في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وآليات التكيف معه، ونقل الخبرات المكتسبة إلى مجتمعاتهن المحلية.

ويستهدف المشروع، الذي تبلغ قيمته 33.25 مليون دولار أمريكي، أربع محافظات تقع ضمن حوض البحر الميت، وهي الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، والتي تعد من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المناخ والإجهاد المائي المرتبط به.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك أساسي في جهود التكيف مع تغير المناخ، من خلال تحسين وصولها إلى المعلومات والموارد اللازمة للتعامل مع التحديات المناخية، وحماية سبل العيش، وتعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأسر والمجتمعات المحلية.

