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حملة لمكافحة (دوباس النخيل) في الاغوار

  • 09 حزيران 2026
  • 12:20
حملة لمكافحة دوباس النخيل في الاغوار

خبرني  - أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل، بالتعاون مع كوادر مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية القطاع الزراعي والحد من انتشار الآفات الزراعية.

وقال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ان الحملة تستمر لمدة 8 أيام، وتشمل تنفيذ عمليات مكافحة لبؤر الإصابة باستخدام مبيدات حشرية متخصصة وطرق علمية حديثة للحد من انتشار الآفة وتقليل أضرارها على أشجار النخيل.

وأضاف إن وزارة الزراعة وفرت جميع مستلزمات تنفيذ الحملة، بما في ذلك المبيدات المتخصصة والكوادر الفنية والآليات اللازمة، بما يضمن الوصول إلى مواقع الإصابة ومعالجتها بكفاءة عالية، للحد من انتشار الآفة وتقليل خسائرها الاقتصادية على مزارعي النخيل.

وأوضح أن آفة دوباس النخيل تعد من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، إذ تتغذى حورياتها وحشراتها الكاملة على العصارة النباتية، ما يؤدي إلى إضعاف الأشجار وتراجع نموها وإنتاجيتها، فضلاً عن إفراز المادة العسلية التي تساعد على نمو الفطريات وتؤثر سلباً على جودة الثمار.

ودعا النعيم مزارعي النخيل إلى التواصل مع مديرية زراعة الأغوار الشمالية في حال رصد أي إصابات داخل مزارعهم، بهدف شمولها بأعمال المكافحة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجنباً لانتشار الآفة إلى مناطق جديدة.

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