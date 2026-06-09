شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد الجلوس الملكي السابع والعشرين

خبرني - ​يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة،

​إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

​بأصدق التهاني وخالص التبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

​سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية العزيزة على الوطن والشعب الأردني بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة، وأن يديم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ذخراً وسنداً للوطن والأمة.

​حفظ الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.