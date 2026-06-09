عيد ميلاد الأمير هاشم بن الحسين يصادف الخميس

خبرني - يصادف غدا الأربعاء عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، إذ ولد سموه في الثامن من شعبان 1401 هجرية الموافق للعاشر من حزيران عام 1981 ميلادية لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملكة نور الحسين.

وسموه هو السليل الحادي والأربعون المباشر لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الله سيد ولد آدم إمام المرسلين وخاتم النبيين.

وسمو الأمير هاشم هو آخر أبناء جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وهو الأخ الأصغر لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وقد أنهى سموه تعليمه الابتدائي في عمان ومن ثم تعليمه الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1420 هجرية (1999 ميلادية)، كما التحق سموه بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا وتخرج منها عام 1421 هجرية (2000 ميلادية) برتبة ملازم ثان في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وقد حاز سموه على عدة جوائز منها جائزة أفضل تحصيل في دراسته الأكاديمية بالكلية من الضباط غير البريطانيين.

وتخرَّج سموه من جامعة جورج تاون الأمريكية من كلية الشؤون الدولية بدرجة امتياز في السابع من رجب 1426 هجرية الموافق للثاني عشر من آب 2005 ميلادية، ثم أكمل دراسته العليا في علوم القرآن الكريم في جامعة البلقاء التطبيقية، وتخرج منها في الحادي عشر من شعبان 1427 هجرية الموافق للخامس من أيلول 2006 ميلادية. وفي الثامن من صفر 1436 هجرية الموافق الأول من كانون الأول 2014، حصل سموه على شهادة ماجستير أخرى في الدراسات الدفاعية من جامعة "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة.

وخلال مسيرته العسكرية، تدرج سموه في الرتب العسكرية في العمليات الخاصة للجيش العربي إذ خدم في أقسامها الثلاثة: القوات الخاصة، مكافحة الإرهاب، والصاعقة، وفي عام 1426 هجرية (2015 ميلادية) تسلم قيادة كتيبة المغاوير/61 الملكية المختصة في العمليات الجبلية المتقدمة وفي المناطق المبنية والصحراوية، وآخر مهمة عسكرية تولاها سموه كانت مستشارا لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون العمليات الخاصة وقوات رد الفعل السريع.

وخلال خدمته العسكرية، شارك سموه في دورة قادة الفصائل التأسيسية في الولايات المتحدة في عام 1428 هجرية (2007 ميلادية) وحاز خلالها على جائزة أفضل تحصيل في الدورة من بين الضباط الدوليين، كما شارك في دورة قادة سرايا المشاة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عام 1430 هجرية (2009 ميلادية) وحقق أعلى درجة من التميز الأكاديمي، أما في عام 1435 هجرية (2014 ميلادية)، تخرج سموه من كلية القيادة والأركان المتقدمة في المملكة المتحدة.

ويشرف سموه على وقف ثريد، وهو مشروع خيري يوفر وجبات غذائية مجانية، ويسعى للحفاظ على السنة النبوية الشريفة بالإطعام في سبيل الله.

وسموه الرئيس الفخري لبطولة الفارس الدولية للرماية بالقوس من ظهر الخيل، حيث نظم الأردن واستضاف الدورات الأولى والثانية والثالثة لبطولة الفارس الدولية في العامين 2011 و2012، وأيضا في العام 2018.

ويتولى سموه رئاسة اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.

وفي 13 ربيع الثاني 1438 هجرية الموافق 12 كانون الثاني 2017 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سموه كبيرا لأمناء جلالة الملك، واستمر حتى 19 محرم 1442 هجرية الموافق 7 أيلول 2020.

وتولى سموه مهام نائب جلالة الملك عبدالله الثاني في عدة مناسبات، ورافق جلالته في العديد من المهام الرسمية.

وفي السادس من ذي الحجة 1426 هجرية الموافق للسادس من كانون الثاني 2006 ميلادية، تم عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير هاشم على صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده هاشم، ورزق سموهما بسمو الأميرة هالة في الثامن عشر من ربيع الأول 1428 هجرية الموافق للسادس من نيسان 2007 ميلادية، وسمو الأميرة راية في الثاني من رجب 1429 هجرية الموافق للرابع من تموز 2008 ميلادية، وسمو الأميرة عالية في التاسع من ذي الحجة 1432 هجرية الموافق للخامس من تشرين الثاني 2011 ميلادية، وسمو الأمير الحسين في الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1436 هجرية الموافق للخامس عشر من حزيران 2015، وسمو الأمير الحسن في الثاني والعشرين من شهر صفر سنة 1441 هجرية الموافق للواحد والعشرين من تشرين الأول 2019.