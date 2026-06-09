مصر.. تعليق مذيعة شهيرة بعد إخلاء سبيلها على ذمة قضية صبري نخنوخ

خبرني - أدلت المذيعة جولي أمين مقدمة برنامج النص الحلو المذاع عبر قناة الحدث اليوم بتعليق مدوّن بعد إخلاء سبيلها على ذمة قضية صبري نخنوخ.

وكتبت جولي أمين في منشورها: أُحيط الجميع علمًا بأنني قد كلفت المستشار القانوني الخاص بي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الدعاوى القضائية ضد أي صفحة أو حساب شخصي أو منصة إعلامية أو صحفي أو برنامج تليفزيوني قام أو يقوم بنشر معلومات مغلوطة أو أخبار غير صحيحة أو أي محتوى يتضمن تشهيرًا أو إساءة لشخصي.

وأكملت: أؤكد أنني أحترم أحكام القضاء والقانون احترامًا كاملًا، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء. كما أوضح أنني قد غادرت قسم التجمع الخامس دون أي كفالة، وعدم توجيه أي تهمة لي، وأن ما تم تداوله على بعض المنصات بشأن الواقعة غير دقيق، حيث كانت الإجراءات تتم في إطار الفحص والدراسة المتعلقة بالسيارة التي أمتلكها.

وفي الختام قالت: إن أي تداول لمعلومات غير صحيحة أو نشر شائعات أو ادعاءات لا تستند إلى حقائق موثقة سيعرض ناشره للمساءلة القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على المذيعة جولي أمين وذلك على خلفية تورطها في قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ.

ووفقا للمعلومات الأولية جاء التحفظ على جولي أمين أثناء محاولتها تسجيل أو نقل ملكية سيارة رانج روفر كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها.