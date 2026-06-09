نجم تركي يوقف حفله احتراما للأذان (فيديو)

خبرني - قطع النجم التركي تاركان حفله الغنائي المجاني في أنقرة لحظة رفع الأذان، وطلب من الجمهور التزام الهدوء حتى انتهائه.

وأحيا تاركان الحفل يوم الخامس من يونيو الجاري في حديقة "باشكنت ميليت بهتشهسي" بأنقرة، وذلك ضمن احتفالات شركة "كوتش" بمرور مئة عام على تأسيسها، وسط حضور جماهيري حاشد.

وعند ارتفاع صوت الأذان، أوقف المطرب الموسيقى وتوقف عن الغناء مباشرة، وقال للجمهور: "سيُرفع الأذان الآن، فلنتوقف قليلا ونستمع إليه حتى ينتهي، ثم نكمل الحفل".

وانتظر تاركان حتى انتهاء الأذان قبل أن يستأنف فقرته الغنائية، وهو الموقف الذي وثقه الحضور بمقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بهذه اللفتة معتبرينها تعبيرًا عن احترام القيم الدينية والثقافية في المجتمع التركي.



يذكر أن الحفل شهد أيضا موقفا طريفا آخر، إذ هطلت أمطار غزيرة جعلت أرضية المكان زلقة، فتحدث تاركان مازحا: "الأرض زلقة بعض الشيء، فلا تستغربوا إذا مشيت بطريقة غريبة، وبعبارة أخرى لا تسألوا: ما قصة حركات تاركان؟"، مما أضفى أجواء من المرح على الأمسية.