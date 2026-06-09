مصر.. الإعلان عن تفاصيل وموعد جديد لحفل شاكيرا

خبرني - أعلنت الشركة المنظمة لحفل شاكيرا في مصر موعد العرض المرتقب بمنطقة أهرامات الجيزة، وتفاصيل أسعار التذاكر للراغبين في الحجز.

حددت الشركة المنظمة لحفل النجمة العالمية شاكيرا في مصر موعدًا جديدًا لإقامة الحفل، الذي جرى تأجيله خلال الفترة الماضية، وسط ترقب واسع من جمهور الفنانة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

ومن المقرر أن تستضيف منطقة أهرامات الجيزة الحفل يوم 28 نوفمبر2026، على أن تنطلق فعالياته في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتستمر لمدة تصل إلى ست ساعات، ضمن أبرز الحفلات المنتظرة على الساحة الفنية خلال عام 2026.

وأعلنت الجهة المنظمة تفاصيل أسعار التذاكر الرسمية للحفل، حيث تبدأ الفئة الأولى من 7055 جنيهًا مصريًا، فيما تصل أسعار الفئات المميزة إلى نحو 45 ألف جنيه للشخص الواحد، بحسب الامتيازات الممنوحة لكل فئة ومواقعها داخل منطقة الحفل.

يأتي الإعلان عن الموعد الجديد بعد فترة من الانتظار من جانب محبي شاكيرا، الذين يترقبون إقامة الحفل في أحد أشهر المواقع الأثرية والسياحية في العالم، وهو ما يعزز أهمية الحدث بالنسبة لجمهور الفنانة في المنطقة.

وأكدت الشركة المنظمة أن جميع التذاكر التي تم شراؤها للموعد السابق ستظل صالحة للدخول إلى الحفل في التاريخ الجديد، دون الحاجة إلى استبدالها أو اتخاذ أي إجراءات إضافية.

كما أوضحت أن حاملي التذاكر الذين لا يناسبهم الموعد الجديد يمكنهم التقدم بطلب لاسترداد قيمة التذاكر، وفق الآليات المعتمدة من الجهة المنظمة، بما يضمن توفير المرونة للجمهور بعد تعديل موعد إقامة الحفل.

وفاجأت النجمة العالمية شاكيرا جمهورها المصري والعربي بقرار تأجيل حفلها المنتظر ضمن جولتها العالمية والذي كان مقررا إقامته يوم 7 أبريل أمام أهرامات الجيزة إلى يوم 28 نوفمبر 2026.