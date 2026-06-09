وفد من كلية الحقوق في عمان الأهلية يزور الديوان الملكي

خبرني - قامت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، ممثلة بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية ، بزيارة وطنية إلى الديوان الملكي الهاشمي العامر، في إطار تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية لدى الطلبة.

وخلال الزيارة، اطلع المشاركون على الدور الوطني الذي يضطلع به الديوان الملكي الهاشمي باعتباره بيت الأردنيين جميعاً، وما يمثله من رمز للتواصل المباشر بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن، حيث شكلت الزيارة فرصة مهمة لتعميق إدراك الطلبة لمسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها، واستحضار المعاني الراسخة للانتماء الوطني والاعتزاز بالمؤسسات الوطنية.

وأكدت الكلية أن هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع رسالتها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علمياً ووطنياً، تمتلك الوعي بحقوقها وواجباتها، وتؤمن بأهمية سيادة القانون والعدالة بوصفهما الركيزتين الأساسيتين اللتين قامت عليهما الدولة الأردنية الحديثة، وأسهمتا في تعزيز أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية.

وأشارت الكلية إلى أن الزيارة أسهمت في تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية الجامعة الهادفة إلى بناء شخصية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام الوطني.

كما أعربت كلية الحقوق عن بالغ شكرها وتقديرها للقائمين على الديوان الملكي الهاشمي العامر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنة الجهود المبذولة في تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والشبابية.

وفي ختام الزيارة، تقدمت الكلية بجزيل الشكر وعظيم التقدير لرئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، تقديراً لدعمهم المتواصل وحرصهم الدائم على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلبة، وإتاحة الفرص التي تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء.