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طبيب يوضح مخاطر اضطراب نظم القلب

  • 09 حزيران 2026
  • 10:24
طبيب يوضح مخاطر اضطراب نظم القلب

خبرني - أفاد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور يفغيني كوكين بأن قلة من الناس يدركون أن اضطرابات نظم القلب قد تشكل خطرا مباشرا على الحياة.
وأوضح الطبيب أن العديد من المصابين بالرجفان الأذيني لا يشعرون بالقلق ولا يتخذون الإجراءات اللازمة، بسبب عدم إدراكهم لخطورة هذه الحالة على حياتهم.

وأشار إلى أن قلة فقط من المرضى يدركون أن اضطرابات نظم القلب ترتبط بما يقارب أربعة من كل عشر حالات وفاة ناجمة عن الجلطات الدماغية، ونحو ثلاثة من كل عشر حالات احتشاء عضلة القلب، نظرا لتأثيرها الكبير على القلب والدماغ.

وأضاف أن اضطرابات نظم القلب تتسبب في أكثر من 300 ألف حالة وفاة سنويا في روسيا، مشيرا إلى أن نحو ثلث هذه الحالات تحدث بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما.

وفي سياق متصل، حذرت أخصائية أمراض القلب الدكتورة فالنتينا غافريلياك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة القلب، موصية بتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و4 مساء، وكذلك الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة خلال هذه الفترة.

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