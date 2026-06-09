إربد.. أزمة مياه في زوبيا تهدد احتياجات 8 آلاف نسمة

خبرني - طالب أهالي بلدة زوبيا التابعة للواء المزار الشمالي في محافظة إربد، شركة مياه اليرموك والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الانقطاعات الطويلة للمياه التي تشهدها البلدة، مؤكدين أن نحو 8 آلاف نسمة يعانون من تراجع حاد في التزود المائي مع اقتراب فصل الصيف.

وقال الأهالي، في شكوى وجهوها إلى مدير عام شركة مياه اليرموك، إن آلية توزيع المياه الحالية لا تحقق العدالة مقارنة بمناطق أخرى في اللواء، مشيرين إلى أن بعض أحياء البلدة لم تصلها المياه منذ خمسة أسابيع، فيما لم تتزود أحياء أخرى بالمياه منذ ثلاثة أسابيع.

وأضافوا أن المنازل التي تصلها المياه تعاني من ضعف شديد في منسوب الضخ، ما يحول دون تعبئة الخزانات المنزلية بالكميات اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر.

وأوضح الأهالي أن استمرار الأزمة أجبر العديد من المواطنين على شراء المياه من الصهاريج الخاصة، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينين أن تكلفة تأمين المياه عبر التنكات قد تتجاوز 50 ديناراً شهرياً للأسرة الواحدة.

وطالب الأهالي إدارة شركة مياه اليرموك بالوقوف على واقع التزويد المائي في البلدة واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن انتظام وصول المياه إلى جميع الأحياء، مؤكدين أن تفاقم الأزمة مع دخول فصل الصيف يهدد بتوسيع معاناة السكان وزيادة الأعباء المعيشية عليهم.

كما دعوا الجهات المختصة إلى الاستجابة السريعة لمطالبهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة، مؤكدين أن الحصول على المياه حق أساسي لا يحتمل التأخير أو الانقطاع لأسابيع متواصلة.