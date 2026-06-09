*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي - وثيقة

  • 09 حزيران 2026
  • 09:50
أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي وثيقة

خبرني - أصدرت وزارة الشباب الأردنية قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي الفيصلي لمدة عام، برئاسة محمد حمود الحنيطي، وذلك وفق أحكام نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من أحمد محمد أبو غزالة، وعمر أنطون النبر، وأحمد فهد الحسامي، وعبد المحسن أحمد المعايطة، وعمر محمد الحوراني، وفيصل وليد عصفور، وسمعان جهاد الهلسة، وصفوك شعلان الجربا، وأنس سعيد القضاة، وسيف الدين محمد عجاج.

وستتولى اللجنة المؤقتة إدارة شؤون النادي خلال الفترة المحددة، إلى حين دعوة الهيئة العامة لإجراء الانتخابات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

ورحّب النادي الفيصلي بالقرار، متمنياً للجنة الجديدة التوفيق والنجاح في خدمة النادي وتحقيق تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة.

أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي - وثيقة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

هل تشمل زيادة الرواتب موظفي البلديات ؟
هل تشمل زيادة الرواتب موظفي البلديات ؟
  • 2026-06-09 16:19
الاردن : ثلاجات لحفظ السوائل المنوية للاغنام 
الاردن : ثلاجات لحفظ السوائل المنوية للاغنام 
  • 2026-06-09 15:36
الخرابشة: إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر خلال الفترة المقبلة
الخرابشة: إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر خلال الفترة المقبلة
  • 2026-06-09 14:42
الاردن : استبدال عقوبة جنائية بحق سيدة بخدمة مجتمعية في بيئة عمان
الاردن : استبدال عقوبة جنائية بحق سيدة بخدمة مجتمعية في بيئة عمان
  • 2026-06-09 14:40
الحنيطي في أول تصريح له بعد رئاسة الفيصلي: انتهت مرحلة الكلام
الحنيطي في أول تصريح له بعد رئاسة الفيصلي: انتهت مرحلة الكلام
  • 2026-06-09 13:41
طارق خوري يدعو الاردنيين لمواجهة الجرائم بالزكاة
طارق خوري يدعو الاردنيين لمواجهة الجرائم بالزكاة
  • 2026-06-09 13:38