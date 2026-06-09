أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي - وثيقة

خبرني - أصدرت وزارة الشباب الأردنية قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي الفيصلي لمدة عام، برئاسة محمد حمود الحنيطي، وذلك وفق أحكام نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من أحمد محمد أبو غزالة، وعمر أنطون النبر، وأحمد فهد الحسامي، وعبد المحسن أحمد المعايطة، وعمر محمد الحوراني، وفيصل وليد عصفور، وسمعان جهاد الهلسة، وصفوك شعلان الجربا، وأنس سعيد القضاة، وسيف الدين محمد عجاج.

وستتولى اللجنة المؤقتة إدارة شؤون النادي خلال الفترة المحددة، إلى حين دعوة الهيئة العامة لإجراء الانتخابات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

ورحّب النادي الفيصلي بالقرار، متمنياً للجنة الجديدة التوفيق والنجاح في خدمة النادي وتحقيق تطلعات جماهيره خلال المرحلة المقبلة.