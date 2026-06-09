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  • إزالة اعتداءات على خطوط مياه الشرب في الحسا استُخدمت لتزويد مرشات غسل المركبات

إزالة اعتداءات على خطوط مياه الشرب في الحسا استُخدمت لتزويد مرشات غسل المركبات

  • 09 حزيران 2026
  • 09:41
إزالة اعتداءات على خطوط مياه الشرب في الحسا استُخدمت لتزويد مرشات غسل المركبات

خبرني - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع شركة مياه العقبة ومديرية الأمن العام، حملة أمنية على الطريق الصحراوي في منطقة الحسا لإزالة اعتداءات متكررة على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين، والتي كانت تُستخدم لتزويد مرشات غسل السيارات والشاحنات المارة على طريق عمان - العقبة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 خزانات و7 مضخات و16 مرشا وخط اعتداء ممتدا على جنبات الطريق، وإزالتها بالكامل.

وقالت وزارة المياه والري إن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، مبينة أن الكوادر الفنية باشرت إزالة الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة، وفصل الخطوط المخالفة، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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