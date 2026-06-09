القضاء المصري يبرئ وفاء عامر من (تجارة الأعضاء).. والفنانة تعلق

خبرني - خرجت النجمة المصرية وفاء عامر عن صمتها لتعلن براءتها التامة من الشائعات الخطيرة التي طالتها، وذلك عقب صدور سلسلة من الأحكام القضائية النهائية التي أسدلت الستار على أزمتها الأخيرة.

وفي أول رد فعل لها، وصفت عامر الحملة الممنهجة التي تعرضت لها بـ"المرعبة"، مؤكدة أن الهجوم غير المبرر الذي ربط اسمها بملفات قضائية شائكة، منها مزاعم التورط في شبكات تجارة الأعضاء البشرية، وضعها تحت ضغط نفسي هائل.

وقالت الفنانة المصرية: "معنديش تعليق غير أن أي حد يتعرض لحملة تشويه على السوشيال ميديا بقت جريمة يعاقب عليها القانون"، مضيفة: "شكرا للي اهتم وفعلا شيء مرعب الواحد يبقى قاعد في حاله ويجيله مصائب من حيث لا يدري".

من جانبه، كشف المستشار هيثم حمد الله، المحامي والوكيل القانوني للفنانة، أن القضاء المصري أصدر قرارات حاسمة لصالح موكلته، منها حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ضد إحدى صانعات المحتوى، مع إلزامها بغرامة مالية. كما طالت الملاحقات القانونية عددا من الأشخاص الذين شاركوا في تداول الادعاءات العارية تماما من الصحة.

وأوضح الدفاع أن بعض المتهمين تراجعوا رسميا عن أقوالهم السابقة بعد مواجهتهم بالحقائق الدامغة، مما يغلق الباب نهائيا أمام سيل شائعات السوشيال ميديا التي حاولت النيل من تاريخ وفاء عامر الفني والإنساني.